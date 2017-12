Produtores de leite do RJ procuram soluções para crise Os produtores de leite e cooperativas de Itaperuna (RJ) definiram ontem alternativas para driblar a crise no setor desencadeada pelo escândalo financeiro da Parmalat. A idéia é criar uma criar uma marca única, que englobe os fornecedores da região e possa ter acesso as grandes redes de varejo. Um modelo que lembra a antiga C.C.P.L. O plano será discutido na próxima semana na Câmara Técnica Estadual de Leite, órgão que conta com a presença de representantes das redes de supermercados. "Eles querem criar uma SPE (sociedade de Propósito Específico) para administrar uma marca única, com isso, Ter uma gestão unificada, ações de marketing em conjunto. Querem ter um canal direto com os supermercados", explicou o secretário estadual de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Desenvolvimento do Interior, Christino Áureo. Ontem, ele participou de um encontro com produtores e cooperativas de leite da região. Outra alternativa levantada pelo setor foi o fornecimento direto do leite para as marcas próprias dos supermercado. O governo do estado quer criar um certificado de qualidade para que os supermercados possam vender leite e derivados fornecidos pelos produtores de Itaperuna. "Hoje, 82% das vendas é feita pelas redes de supermercado no Rio de Janeiro. Usar esse canal traria vantagens para todos os lados", lembra o secretário. Segundo ele, as marcas próprias dos supermercados já são conhecidas do consumidor e podem entrar no vácuo deixado pela Parmalat. Áureo acenou ainda com a possibilidade do governo priorizar Itaperuna na hora de comprar leite para a merenda escolar deste ano. "O mercado institucional também é relevante", afirma. Na reunião, os fornecedores revelaram ao secretário que praticamente toda a dívida da Parmalat na região foi quitada. Eles receberam R$ 5,9 milhões, dos R$ 6,9 milhões devidos. A expectativa é de que o restante entre no caixa na segunda-feira.