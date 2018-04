Produtores de leite fazem manifestação

Cerca de 8 mil produtores de leite da região de Pompéu, no Centro-Oeste de Minas, e de outros municípios do Alto São Francisco, distribuíram 20 mil litros do produto no município, em uma manifestação contra os preços baixos pagos aos pecuaristas. Os pecuaristas elaboraram uma pauta de reivindicações, que deverá ser encaminhada ao Ministério da Agricultura, com medidas para minimizar o impacto da crise sobre o setor.