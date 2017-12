Produtores de leite procuram substitutos para Parmalat Cerca de 400 fornecedores de leite da Parmalat da região das Missões (RS) tentaram trocar de comprador depois que estourou a crise da empresa na Itália. Eles procuraram a Cooperativa Rio-Grandense de Laticínios e Correlatos (Coorlac), que alegou não ter condições de absorver a oferta por ter estoques muito altos do produto. A cooperativa, dona da marca Corlac, ligada a 12% dos produtores gaúchos de leite e responsável por 8% da produção do Estado, tem 8 milhões de litros em estoque, segundo seu presidente, Gervásio Plucinski. "De todos os que nos procuraram, conseguimos fechar negócio apenas com uns 20 produtores", afirmou. Segundo ele, a retração do consumo e o colapso da matriz da Parmalat já provocaram uma redução de R$ 0,50 para R$ 0,48 por litro nos preços pagos aos produtores. Em Tupandi (RS), 36 produtores de leite da Parmalat deixaram de vender para a empresa e passaram a fornecer o produto para uma concorrente, a Nutrilat.