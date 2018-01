Produtores de tabaco e indústria não chegam a acordo Os agricultores e a indústria de fumo da região Sul não chegaram a um acordo no preço do produto para a safra 2002/2003, em reunião realizada hoje em Florianópolis (SC). A negociação será retomada no dia 12 de fevereiro. A indústria apresentou nova proposta, com aumento de 23% sobre os preços praticados na safra passada. Os produtores, que inicialmente pediram 33,42%, reformularam a proposta para 30%. Mesmo sem o acordo, o Sindicato da Indústria de Fumo (Sindifumo) recomenda às empresas que pratiquem a tabela com aumento de 23%, com incidência retroativa ao produto já comercializado nesta safra. "Não temos dúvida de que eles podem melhorar a proposta, valorizando a atividade e garantindo a renda das 148 mil famílias envolvidas na cultura fumageira nos três Estados", afirmou o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag) gaúcha, Sérgio de Miranda. Com o clima prejudicado pelo El Niño, o setor estima uma quebra em torno de 10% na lavoura na região Sul, para 640 mil toneladas.