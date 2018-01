Produtores divulgam carta com reivindicações ao governo Os representantes do agronegócio da Região Centro-Oeste do País divulgaram há pouco uma carta com pedidos para o governo federal. Eles reivindicam medidas para suavizar a crise pela qual deve passar a agricultura este ano. O documento chamado "Carta do Centro-Oeste" será encaminhado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além de pedir prorrogação das dívidas de custeio e o não pagamento das parcelas em 2005 e 2006, os produtores pedem a liberação R$ 2,4 bilhões para garantia de preço que suporte o período de comercialização dos produtos agropecuários, que pressionam as cotações. Eles sugerem o lançamento de contratos de opção "que permitam ao produtor vender determinado produto ao governo por um preço pré-estabelecido", além de leilões de Prêmio de Escoamento de Produto (PEP) e deslocamento dos estoques oficiais de milho para a Região Nordeste e para o Estado de Amazonas. O objetivo dessa última proposta é atender a necessidade de pequenos e médios produtores de aves, suínos e piscicultores dessas áreas. Os produtores reivindicam, ainda, que o governo interfira nos negócios acertados entre produtores e tradings. O setor quer a prorrogação dos vencimentos das dívidas com as indústrias por um período de 180 dias. Em relação à MP 232, os produtores pedem a "revogação imediata da MP". Eles também querem correção dos preços mínimos de garantia, pelo índice de inflação. "A alta dos preços de insumos e a elevação dos custos de produção não compensam os preços atuais de garantia estabelecidos pelo governo", informam os produtores. A exemplo dos pecuaristas que ameaçam os frigoríficos, os agricultores também se mostram dispostos a acionar o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) contra os fabricantes de máquinas, equipamentos e insumos agrícolas. Os produtores argumentam que a concentração faz com que as indústrias combinem um preço único de venda, prejudicando o produtor. Assinam o documento o secretário de Agricultura do Goiás, Roberto Egídio Balestra; o presidente da Federação da Agricultura de Goiás (Faeg), Marcel Felix Caixeta; o prefeito de Rio Verde, Paulo Roberto Cunha; o presidente da OCB em Goiás, Antonio Chavaglia; o presidente da Federação da Agricultura de Mato Grosso (Famato), Homero Alves Pereira, entre outros. O palanque em Rio Verde, onde ocorre a manifestação dos produtores, está repleto de autoridades. Além do ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, participam da manifestação, os governadores de Mato Grosso, Blairo Maggi; do Tocantins, Marcelo Miranda; de Goiás, Marconi Perillo; e do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto. Parlamentares de Goiás, como o deputado federal Ronaldo Caiado, a senadora Lúcia Vânia, o senador Demóstenes Torres, também participam da manifestação. Estão presentes, ainda, os senadores Tasso Jereissati, Arthur Virgílio e Sérgio Guerra, que é o presidente da recém-criada Frente Parlamentar de Agricultura do Senado.