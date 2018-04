Produtores dizem que continuarão plantando O agricultor Marcelo Fernández Unzueta é o herdeiro de uma fazenda que fica a cerca de 20 quilômetros do centro da cidade de Pergamino, uma das principais áreas de produção de grãos da Argentina. A partir de 1993, ele começou a dirigir a propriedade que seu pai, Antônio Unzueta, comprou há 40 anos na cidade. ?O ano será difícil para o setor, mas não vou abandonar a agricultura. Não sei fazer outra coisa?, afirma Marcelo. A família plantou 1.200 hectares com soja, 300 com milho e 550 com trigo na safra 2001/02. Muito bem equipado, Unzueta tem trator e colheitadeira em sua fazenda, e espera conseguir produtividade de 3.500 quilos por hectare nas lavouras de soja, 2.400 quilos por hectare no trigo e 8.500 quilos por hectare no milho. A produtividade prevista é considerada excelente para as lavouras de milho. A média em Pergamino para a safra 2001/02 é de 6.942 quilos por hectare.No Brasil, a previsão é de produtividade de 3.162 quilos por hectares. Unzueta lembra ainda que sua situação é diferente da que vivem os pequenos produtores argentinos. Ele quitou recentemente uma dívida que tinha com o Banco La Nación e afirma ter capital para financiar a próxima safra. Mesmo com maior capacidade de negociação, a família Unzueta comprou recentemente uma ?embolsadora? de grãos, que possibilitará ao produtor guardar seus grãos e negociá-los em ?cenário mais definido?. A embolsadora é capaz de ensacar 200 toneladas de grãos em bolsas com 60 metros de largura. Na revendedora de tratores e máquinas de Juan Carlos Digilio, representante comercial da Case, da Agrometal e da Martinez Stanck em Pergamino, as vendas de embolsadoras no primeiro bimestre de 2001 representaram 30% do comercializado neste ano. ?As vendas de colheitadeiras e tratores foram inferiores neste ano. Mas, com medo de entregar seus grãos a uma cooperativa e não receber, os produtores compraram mais embolsadoras?, afirma.