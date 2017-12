Produtores do Sul de Minas fecharão a Fernão Dias Produtores de café do Sul de Minas Gerais prometem fechar na próxima sexta-feira o trânsito na rodovia BR 381, Fernão Dias, que liga Belo Horizonte a São Paulo, na altura do trevo de Três Corações. De acordo com a presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Campo Belo, Denise Garcia, a entidade pretende reunir 32 sindicatos rurais da região, algo em torno de cinco mil produtores, tanto de café quanto de grãos. O objetivo da manifestação é protestar contra a política do governo para a agricultura. De acordo com Denise, os cafeicultores têm dívidas que se arrastam nos últimos seis anos e o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, reitera que o setor está bem, pois os preços do café se recuperaram. Ela disse que a atual cotação do café - cerca de US$ 130 a saca - corresponde ao preço de custo para o produtor. A manifestação deve durar todo o dia. "Se for preciso tomar ações mais radicais vamos tomar", disse. No ato, devem ser utilizados colheitadeiras, tratores e cerca de 200 caminhões.