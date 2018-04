Produtores dos EUA denunciam Citrovita

A Florida Citrus Mutual (FCM), maior associação de produtores de cítricos da Flórida, acusou ontem a processadora brasileira Citrovita de continuar a praticar dumping na exportação de suco de laranja para os Estados Unidos. A organização, que já havia feito uma denúncia formal ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos em abril, entrou com uma petição suplementar ontem. A alegação é que a Citrovita, do Grupo Votorantim, vendeu grandes volumes de suco de laranja concentrado e congelado para os Estados Unidos por preços bem abaixo do custo. A prática teria ocorrido pelo menos até maio.