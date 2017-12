Produtores e governo discutem compra de leite em pó O governo começa, na próxima semana, a discutir o pedido do setor leiteiro para compra e posterior doação para programas sociais de duas mil toneladas de leite em pó. "No início da próxima semana, estaremos com o Graziano para discutir o assunto", garantiu o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Luís Carlos Guedes Pinto. A Conab é responsável operacionalmente pela compra de produtos agrícolas de agricultores familiares, recursos que saem do orçamento do Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome. O leite em pó foi entregue pela multinacional italiana Parmalat às cooperativas como parte de pagamento de dívidas. Guedes Pinto informou que o setor pede a compra do leite a R$ 6,40 por quilo. A compra de duas mil toneladas custaria R$ 12,8 milhões ao governo. A data da reunião não foi marcada, pois o ministro está em férias e deve voltar a Brasília no domingo.