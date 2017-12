Produtores e ministério vão discutir caso Parmalat Está marcada para a próxima terça-feira, em Brasília, uma reunião entre produtores de leite e o Ministério da Agricultura para analisar a concordata da Parmalat na Itália. Na ocasião, será avaliado o impacto da situação da Parmalat no Brasil. O encontro será às 14 horas, em Brasília, no próprio Ministério da Agricultura. A preocupação dos produtores, segundo um deles, é quanto à eventual inadimplência da empresa no País.