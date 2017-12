Produtores esperam ministro com protesto em Araçatuba Um grupo de produtores rurais da região de Araçatuba (SP) iniciou, nesta quinta-feira, um protesto em frente ao Parque de Exposições no qual é realizado Feira de Negócios do Setor de Energia (Feicana/Feibio), que receberá, às 16 horas, a visita do ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. O protesto é pelo preço baixo e pela crise no setor de grãos. Os produtores jogaram uma tonelada de soja, uma tonelada de milho e 120 kg de arroz no asfalto e no canteiro central da avenida que dá acesso ao evento e espalharam faixas de protesto com os seguintes dizeres: "Lula, a nova praga da agricultura", "Você se alimentou hoje: agradeça ao agricultor" e uma terceira alertando Rodrigues do preço baixo da soja e do milho. A intenção dos produtores é atear fogo aos grãos quando Rodrigues chegar à Feicana.