Produtores fecham rodovia no Paraná Um grupo de produtores rurais de municípios da região oeste do Paraná bloquearam por cerca de uma hora a BR-369, no trevo entre os municípios de Corbélia e Braganey, na manhã desta sexta-feira, em protesto contra a situação econômica e financeira do setor. Como acontece em outras manifestações pelo Estado, os agricultores ganharam o apoio de comerciantes e caminhoneiros. De acordo com a Rodovias Integradas do Paraná (Viapar), que administra o trecho, durante esse período formou-se um congestionamento de três quilômetros. Os protestos fazem parte da estratégia dos produtores rurais de todo o País, que cobram mudanças nas políticas agrícola e cambial, além de alongamento das dívidas. As manifestações deverão ter seu ápice no dia 16, quando um grupo estará em Brasília e outros prometem fechar rodovias em vários Estados. No Paraná, a orientação é para que os bloqueios sejam parciais nas saídas das cidades e entroncamentos rodoviários. Os produtores estão buscando apoio de várias entidades para fortificar as manifestações. Para o presidente da Federação da Agricultura do Paraná (Faep), Ágide Meneguette, o problema maior está na falta de renda para o produtor, em função da queda generalizada dos preços, da política cambial - "muito boa para o consumidor/eleitor, mas um desastre para a agropecuária e os setores exportadores em geral" - e de sucessivas secas, que prejudicaram principalmente os agricultores do oeste e sudoeste do Paraná. Nem mesmo o pacote agrícola anunciado no dia 26 de abril solucionaria o problema. "Alongar as dívidas como quer o pacote, com prazos curtos, é na verdade acumular dívidas sem a perspectiva de renda para pagá-las", reclamou.