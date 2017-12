Produtores interditam Marechal Rondon Produtores rurais do interior de São Paulo interditaram nesta segunda-feira a Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba, em protesto contra a política agrícola do governo. Cerca de 350 máquinas, tratores e caminhões foram colocados sobre as duas pistas da rodovia, que faz ligação de São Paulo com Mato Grosso do Sul, O congestionamento chega a quase um quilômetro dos dois lados da pista. O protesto reúne plantadores de grãos e produtores de leite que reivindicam preço mínimo para seus produtos, seguro agrícola e alongamento de dívidas passadas.