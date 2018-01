Produtores invadem Sindifumo A sede do Sindicato da Indústria do Fumo foi invadida por centenas de integrantes do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) na madrugada desta quarta-feira, em Santa Cruz do Sul, a 140 quilômetros de Porto Alegre. O grupo é o mesmo que derrubou um portão de uma unidade industrial da Dimon, ontem, em Venâncio Aires. Os agricultores querem ser recebidos pela direção do sindicato, que está em Florianópolis negociando o preço do fumo com outras entidades e que diz não reconhecer no MPA o interlocutor para tratar do assunto.