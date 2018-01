Produtores querem aumentar TEC para importações de arroz Os produtores de arroz defendem o aumento imediato da Tarifa Externa Comum (TEC) para importação de países que não integram o Mercosul dos atuais 11,5% para 35%. "O arroz dos Estados Unidos é subsidiado em 105%. A produção nacional não tem subsídio e não podemos aceitar que o produto americano fortemente subsidiado entre no mercado brasileiro", afirmou o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Arroz (Abrarroz), Artur Oscar Loureiro de Albuquerque. Ele lembrou que em 1998, a importação de 6 milhões de toneladas de arroz de países como Estados Unidos e Tailândia prejudicaram os produtores brasileiros. Albuquerque esteve reunido hoje com o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Outra reivindicação apresentada ao ministro foi o imediato reingresso do arroz na lista de exceções do Brasil no Mercosul, com elevação da tarifa de importação de 11,5% para 19%. Albuquerque também solicitou a retomada de discussões sobre políticas de comercialização para o setor e a instalação de comissão formada por técnicos do governo e da iniciativa privada para definir a participação do setor no Programa Fome Zero. O setor também pede a suspensão dos leilões de arroz, atualmente realizados em Mato Grosso. "Os produtores do Mato Grosso começaram a colher a safra 2002/03 no dia 13 de janeiro. Não são é necessário fazer leilões", apontou. Ele estimou que o governo já vendeu cerca de 1,6 milhão de toneladas de arroz em Mato Grosso, faltando 200 mil toneladas. A estimativa de Albuquerque é de produção de 1,06 milhão de toneladas de arroz em Mato Grosso, queda de 20% no ano-safra. Em outros importantes estados, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Goiás, a produção será maior no ano-safra. A Abrarroz também pediu ao ministro a instalação de um programa para estimular o consumo de arroz, estimado hoje em 73 quilos, base casca, por habitante ao ano. Durante o encontro com o ministro, afirmou Albuquerque, não foi discutida o preço mínimo de garantia fixado atualmente em R$ 14/saca de 50 quilos. Ele estima que o custo de produção de arroz no Rio Grande do Sul é de R$ 24,58/saca de 50 quilos.