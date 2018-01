Produtores rurais adiam tratoraço para quarta-feira Os organizadores do "tratoraço" - protesto de produtores rurais que estava programado para hoje à tarde na Esplanada dos Ministérios - decidiram adiar a manifestação para esta quarta-feira, às 11 horas. Eles reivindicam, segundo o produtor Silvestre Rebelato, mudança na política cambial e maior acesso a financiamentos. A manifestação foi adiada porque 700 tratores estacionados na Granja do Torto, a cerca de 10 quilômetros da capital, só chegarão à Esplanada na noite de hoje. Devem participar da manifestação cerca de 2.200 tratores. Desde ontem, os produtores começaram a chegar a Brasília. Aproximadamente 19 mil estão na capital. Os agricultores se concentram hoje em frente ao Congresso. Sempre que um parlamentar ou qualquer pessoa de terno e gravata entra no prédio, os manifestantes gritam "mensalão, mensalão", "fora, Lula" e "fora, Palocci".