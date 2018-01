Produtores rurais do Paraná comemoram safra recorde Cerca de dois mil produtores rurais se reuniram neste sábado com o governador do Paraná, Roberto Requião, para comemorar a colheita de 26 milhões e 600 mil toneladas de grãos, a segunda maior safra do Estado. No ano passado, o Paraná produziu 30 milhões e 300 mil toneladas de grãos. Problemas climáticos provocaram a quebra de 16% na soja, 15% no algodão e 3,7% no milho safrinha mas, segundo o governador, a estiagem e o fato de o Estado ocupar apenas 2,3% do território do Brasil, não tiraram do Paraná a condição de maior produtor nacional de grãos. Requião destacou que o agronegócio é a principal atividade econômica do Estado, gerando aproximadamente um terço do Produto Interno Bruto (PIB), cerca de R$ 27 bilhões. O Paraná está comemorando uma colheita que representa 22,1% de toda a produção de grãos do País, se destacando em vários produtos, pois é o primeiro produtor brasileiro de milho, participando com 27% do total produzido, trigo - 53%, feijão - 22%, cevada - 67% e carne de frango - 22%. É o segundo produtor de soja do Brasil, colhendo 11 milhões e 700 mil toneladas. Segundo dados apresentados neste sábado pela Secretaria da Agricultura, considerando-se a agricultura em geral, que inclui grãos e fibras, hortaliças, cana de açúcar, mandioca e fumo, a produção paranaense atingiu 66 milhões de toneladas.