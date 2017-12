Produtores rurais fazem manifestação gigante em Campo Grande Quase 500 cavalos e 400 veículos entre máquinas agrícolas, caminhões, automóveis e utilitários estão concentrados no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, onde uma multidão de produtores rurais aguarda o momento da realização da maior manifestação do gênero em Mato Grosso do Sul. Eles realizarão durante toda a manhã, a carreata e cavalgada pelas principais ruas da cidade, ficando concentrados na Praça do Rádio Clube, na Avenida Afonso Pena, centro da capital. Acompanharão o movimento, profissionais de diversos seguimentos para conscientizar a população sobre a grave crise que afeta o setor agropecuário e que já atinge duramente a sociedade, com desabastecimento de alimentos. Além disso, em apoio ao "Alerta no Campo", 98% das 78 prefeituras já decretaram ponto facultativo, conforme afirma Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul). Em campo Grande, a Prefeitura informou que em algumas secretarias municipais o expediente será suspenso no período da manhã. Já o comércio e outras associações de classe também devem parar no mesmo período, enquanto que, na BR-262, em Corumbá e Miranda, os produtores rurais prometem distribuir arroz carreteiro e churrasco para quem passar pela rodovia.