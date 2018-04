Produtos agrícolas impulsionam IGP-M na 2ª semana do mês

O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) subiu 0,45% na segunda prévia de fevereiro, ante queda de 0,58% no mesmo período de janeiro. Na primeira leitura de fevereiro, o IGP-M tinha subido 0,42%. Os preços dos produtos agrícolas no atacado subiram 1,63% na segunda prévia do IGP-M desse mês, após apresentarem queda de 0,31% na segunda prévia do mesmo índice em janeiro. Veja também: Radar da inflação De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Os dados divulgados nesta terça-feira pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostraram que o Índice de Preços por Atacado (IPA) teve alta de 0,47%, depois da queda de 1,09% na segunda leitura de janeiro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 0,38%, ante alta de 0,59% no mesmo período do mês passado. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) teve alta de 0,43%, ante avanço de 0,15% na segunda prévia de janeiro. A segunda leitura do IGP-M de fevereiro foi calculada com base na variação dos preços entre os dias 21 de janeiro e 10 de fevereiro.