Produtos argentinos perdem mercado no Brasil A desvalorização do peso, depois do abandono da conversibilidade, em janeiro deste ano, beneficiou os produtos exportáveis argentinos apenas em alguns mercados, como o europeu. Outros, como o brasileiro, prejudicaram significativamente o desempenho das vendas externas argentinas no primeiro semestre deste ano. Estudo recente do Centro de Estudos Bonaerense (CEB) mostra que em outubro de 2000, por exemplo, o Brasil absorveu 29,4% do total das exportações argentinas. Em junho deste ano, a fatia caiu para apenas 17,4% do total. De acordo com o estudo, que se encontra disponível na Internet, as exportações argentinas no primeiro semestre do ano somaram US$ 12,407 bilhões, cifra 7,45% menor aos US$ 13,395 bilhões registrados no mesmo período de 2001. "Se o Brasil não estivesse enfrentando uma crise, o resultado comercial argentino no primeiro semestre do ano teria sido diferente", conclui o estudo. O CEB afirma ainda que, desde 1998, vem se verificando uma queda na participação do Mercosul no comércio exterior argentino. Segundo o documento, a fatia de mercado nesses quatro anos caiu de 32,5% para 24,3%. Em compensação, as vendas externas de produtos argentinos para o mercado europeu aumentaram 17,4% no primeiro semestre de 2002. Apesar do comportamento desigual dos produtos argentinos em diferentes mercados, o superávit comercial desse país nos seis primeiros meses do ano atingiu US$ 8,175 bilhões, quatro vezes maior ao resultado positivo registrado em igual período de 2001 ou mais de US$ 3 bilhões acima da primeira meta estimada pelo governo brasileiro para a balança comercial do País para 2002. Esse resultado, aparentemente impressionante, se deve mais à brutal queda das importações (-63,3%) do que ao desempenho das exportações argentinas. "A desvalorização do peso gerou uma melhoria na competitividade dos produtos argentinos nos mercados internacionais, mas, ao mesmo tempo, houve perdas parciais devido ao incremento dos custos, em pesos, tanto de bens nacionais como importados e à imposição de impostos à exportação", diz o CEB no estudo. O CEB informa ainda que, apesar da perda de fatia no mercado brasileiro, a Argentina conquistou novos mercados e, em outros casos, ampliou a sua fatia, principalmente na União Européia. Nos seis primeiros meses deste ano, por exemplo, as vendas para o mercado europeu somaram US$ 2,646 bilhões, US$ 392,8 milhões a mais do que no mesmo período de 2001. Alguns produtos, como óleos, azeites e manteiga mostram incrementos de até 524%.