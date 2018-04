Produtos básicos garantem saldo positivo da balança Dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior mostram que o crescimento das exportações na segunda semana deste mês deveu-se principalmente aos produtos básicos, cujas vendas aumentaram 38,2%, impulsionadas por minério de ferro, soja em grão, café em grão, carnes de frango e suína, petróleo em bruto e fumo em folha. Também ajudou a venda de manufaturados, que subiu 13,8% graças às vendas de aviões, automóveis de passageiros, aparelhos transmissores e receptores, suco de laranja, veículos de carga, gasolina, máquinas e aparelhos de terraplenagem e laminados planos de ferro ou aço. Já as vendas de semimanufaturados caíram 33,9%, empurradas pela redução das exportações de alumínio em bruto, couros e peles e semimanufaturados de ferro ou aço. Os dados divulgados há pouco pela Secex do Ministério do Desenvolvimento mostram, também, que o crescimento da média diária das importações do País na segunda semana deste mês foi motivado principalmente pelas compras externas de combustíveis e lubrificantes, equipamentos mecânicos, químicos orgânicos e inorgânicos, farmacêuticos, cereais e produtos de moagem. A Secex observa, no entanto, que as médias diárias das duas primeiras semanas de abril deste ano caíram, se comparadas com as de igual período de abril do ano passado. Nas exportações, a redução foi de 17,2% e, nas importações, de 17,5%.