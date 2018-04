Produtos brasileiros no free shop As tipicidades do Brasil começam a invadir um território que, até então, era dominado por estrangeiros: as lojas Duty Free Brasif. Instaladas nas áreas de embarque e desembarque dos aeroportos das principais capitais brasileiras - São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte, Recife, Florianópolis e Fortaleza -, elas já começaram a vender produtos nacionais feitos para exportação. A lista de fornecedores inclui 17 marcas, com mais de 200 itens no total. São elas: baralhos Copag, cachaças Araxá, Autêntica, Terra Brazilis e 51, eletroeletrônicos Arno, bicicletas Caloi, cerveja Bohemia, Chocolates Garoto, Faemam Estanhos (que fabrica objetos a partir do metal), Guaraná Antarctica, sandálias Havaianas, meias e cuecas Lupo, charutos e cigarrilhas Menendez Amerino (da Bahia), cosméticos Natura e Previous, biquínis Rosa Chá e café Spress. Todas as mercadorias levam a etiqueta Made in Brazil, em que um código de barras tem a bandeira do País impressa. Outra característica é que, como foram feitos para serem exportados, os produtos têm instruções em português, inglês e, em alguns casos, espanhol. Em tese, os preços praticados seriam de 20% a 30% mais baixos em reais do que os encontrados em lojas comuns do Brasil, pois estão livres de impostos. No entanto, como estão em dólar, oscilam conforme o câmbio. Há desde uma caixa de pé-de-moleques da Yoki por US$ 0,50 a um modelo novo de bicicleta Caloi, a FS 21v Full Suspension, com 21 marchas e componentes de alumínio, a US$ 299. Fabricantes como a Rosa Chá fizeram questão de reforçar a onda made in Brazil criando peças que exibem o verde, amarelo, azul e branco ou possuem temas nacionais. A grife feminina expõe uma coleção de moda praia cujo tema é o Brasil, nas formas e nos tons. Um biquíni sai a US$ 49,50. Quem também abusa dos motivos brasileiros é a Havaianas, que vende um par de chinelos para adulto a US$ 2,25 e infantil a US$ 1,95. Já o Guaraná Antarctica apresenta um kit com seis latas do refrigerante e uma camiseta exclusiva da Seleção pentacampeã. Custa US$ 29. Uma cachaça Terra Brazilis, em embalagem especial, sai a US$ 13. Na opinião do diretor da Brasif, Gustavo Fagundes, "essa é uma oportunidade de dar visibilidade às marcas nacionais", já que "cerca de 40% dos turistas que passam pelos aeroportos do País são estrangeiros". O objetivo, reforça Fagundes, é fomentar as relações com o mercado externo. É claro que o viajante brasileiro pode se beneficiar com a novidade. Comprar uma lembrança para o amigo estrangeiro antes de partir ou mesmo adquirir algo de interesse feito em outro Estado que não o dele. O presidente da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), Orlando Boni, comemorou a iniciativa. "O aeroporto é a imagem de um país, e nada melhor do que o estrangeiro poder levar um pouco do Brasil consigo." Outro fator a considerar, segundo Boni, é o aumento na arrecadação que a nova medida deverá gerar. De acordo com ele, 55% das receitas da Infraero vêm de atividades comerciais. A expectativa do presidente é que esse número atinja, brevemente, 60%.