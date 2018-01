Produtos caíram 0,21% nos supermercados Os produtos em geral tiveram queda de 0,21% nos supermercados de São Paulo, segundo pesquisa do InformEstado. A baixa foi registrada entre os dia 4 e 11 deste mês. As carnes representaram as maiores altas de preços e os ovos as maiores quedas. Nas feiras, os produtos in natura tiveram aumento de 1,51%. A elevação do preço tem como vilão o jiló. A maior baixa ficou por conta do maço de salsa/cebolinha. Cesta básica A pesquisa da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor, constatou que neste mês a variação da cesta básica foi de queda de 1,48%, tendo como base o dia 29 de dezembro de 2000. O preço médio da cesta está cotado em R$ 139,08. Os alimentos registraram queda de 1,95%, os produtos de limpeza 0,26% e os produtos de higiene 1,48%.