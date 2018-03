Produtos da ceia têm alta neste Natal, diz Procon

O consumidor que for as compras neste Natal pode encontrar preços dos produtos mais salgados para o bolso. Segundo pesquisa do órgão de defesa do consumidor Procon-SP, realizada nos dias 26 e 27 de novembro com produtos da ceia de Natal, em média houve alta de preços de 3,36% nas caixas de bombons, de 5,06% nas frutas em calda, e de 3,74% nos Panettones.

Por outro lado, as carnes, apresentaram, em média, uma redução de 7,63%. O Índice de Preços ao Consumidor da Fipe (IPC-Fipe), referente ao período de dezembro de 2008 a novembro de 2009, registrou uma variação de 3,63%.

A maior diferença de preços foi encontrada no Mini Chocottone Infantil, de 80g, da Bauducco. Enquanto no supermercado D'Avó (zona leste) o produto era vendido por R$ 5,99, no Andorinha Hipermercado (zona norte) e no Dias Pastorinho (zona sul), o item era encontrado por R$ 2,68, diferença de R$ 3,31, o que representa 123,51%.

Na pesquisa deste ano, foram visitados 10 estabelecimentos comerciais, distribuídos igualmente pelas cinco regiões de São Paulo. Biscoitos champanhe, caixas de bombons, carnes, frutas em calda e panettones foram os itens pesquisados.