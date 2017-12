Produtos da Páscoa sobem menos este ano, diz FGV Os tradicionais produtos da Páscoa estão subindo menos neste ano do que no ano passado, segundo os dados comparativos divulgados na noite desta terça-feira pela FGV. Na primeira prévia de abril, a variação dos quatro principais produtos dessa época (chocolates e bombons, bacalhau, azeite e pescados) ficou em -0,34%, enquanto na primeira prévia de abril do ano passado, divulgada duas semanas antes da Páscoa, houve inflação de 2,3%. O economista André Braz disse que uma das principais explicações para a queda "pode ser a redução na renda dos consumidores, que inibiu a demanda e os preços". A variação dos chocolates passou para -0,76% na primeira prévia de abril deste ano, contra 3,44% em igual período de 2003. Nos demais produtos citados as variações foram as seguintes: bacalhau (-4,61%, sobre 4,33%), pescados (-0,07% ante 1,45%) e a única alta ocorreu no azeite (2,23%, contra 1,29%).