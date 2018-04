Produtos de aço carbono leva Japão a pedir painel à OMC O Japão solicitou que a Organização Mundial do Comércio (OMC) estabeleça um painel para solucionar controvérsia entre o Japão e os EUA referente à medida antidumping adotada pelo governo norte-americano sobre produtos japoneses de aço carbono resistente à corrosão, informaram representantes do governo japonês, de acordo com a agência de notícias Kyodo. Os EUA expressaram oposição à proposta, mas o órgão de solução de controvérsias da OMC deverá estabelecer o painel no dia 22 de maio, segundo as normas da OMC, disse a Kyodo. No dia 30 de janeiro, o Japão apresentou uma reclamação junto ao órgão, afirmando que os EUA vêm impondo um tributo antidumping sobre os produtos japoneses de aço resistentes à corrosão, freqüentemente usados no setor automotivo, desde 1993, em violação às normas da OMC. As normas da OMC exigem que os seus membros removam as medidas antidumping em cinco anos, a menos que tenham claras razões para não fazê-lo. Os dois países mantiveram discussões sobre a questão no âmbito da OMC, mas não conseguiram solucionar o assunto. De acordo com o Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão, os EUA decidiram, em novembro de 2000, manter o tributo, com base em reexame realizado em violação do pacto da OMC. Esse pacto exige que um país colete evidências suficientes antes de iniciar o reexame de sua ação antidumping tomada contra importações a preços injustamente baixos, ou que a deixe expirar basicamente em cinco anos, disse o ministro, de acordo com o Kyodo News. Mas o ministro disse que em setembro de 1999, os EUA automaticamente iniciaram o reexame de sua medida imposta em 1993 sem qualquer evidência e desde então manteve o tributo. As informações são da agência Dow Jones.