Produtos de limpeza da PPG serão apreendidos A empresa de saneantes PPG do Brasil Ltda está, a partir de hoje, proibida de comercializar seus produtos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Ministério da Saúde determinou a apreensão, em todo o País, dos produtos da indústria, uma vez que ela não tem autorização de funcionamento. A irregularidade foi denunciada pela Secretaria Estadual de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Saneantes são produtos de limpeza e desinfeção, como sabões, alvejantes, detergentes, inseticidas, ceras e lustra-móveis. As empresas que fabricam este tipo de produto, sujeitos ao controle sanitário, têm que obrigatoriamente ter registro na Agência.