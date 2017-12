Produtos de perfumaria podem subir 15% Os preços dos produtos de perfumaria e higiene pessoal podem subir no mínimo 15% se o aumento da alíquota do PIS e da Cofins para o setor for aprovado pelo Congresso Nacional. O alerta é do presidente da Associação Brasileira da Indústria da Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihtec), João Carlos Basílio da Silva. Segundo ele, a elevação da alíquota teria um impacto de R$ 1 bilhão por ano na carga tributária paga pelas indústrias. O presidente da Abihtec e representantes do setor estiveram que estiveram ontem na Câmara dos Deputados, onde a proposta foi aprovada, afirmaram que vão trabalhar para tentar reverter o quadro no Senado. Ele afirmou que o governo foi antidemocrático ao encaminhar o projeto de lei 3.837, penalizando o setor de cosméticos sem consultar as empresas do segmento, para compensar a isenção da cobrança de PIS e de Cofins em uma lista de 1.200 medicamentos de uso continuado. A lista integra os remédios usados para tratamento de doenças degenerativas, como câncer, asma, lupus, mal de Alzheimer, epilepsia, gota, reumatismo, úlceras e hipertensão. Segundo a Abihtec, as alíquotas do PIS e da Cofins serão triplicadas para os fabricantes de cosméticos, passando de 0,65% para 2,23% e de 3% para 10,3%, respectivamente. "O aumento da alíquota trará enormes prejuízos para o setor, descapitalizando as pequenas empresas, gerando inadimplência e elevação de preços para o consumidor", afirmou o empresário. Segundo ele, as 1,1 mil indústrias brasileiras de perfumaria, higiene pessoal e cosméticos têm faturamento anual de R$ 7,5 bilhões e empregam, direta e indiretamente, 1,7 milhão de pessoas.