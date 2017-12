Produtos mal acabados causam acidentes Há casos de produtos que não apresentam defeito de funcionamento, mas apresentam riscos ao consumidor por falhas de acabamento. Um fio mal colocado, uma peça mal encaixada ou uma rebarba de metal podem provocar desde pequenos acidentes, como um corte no dedo, até graves problemas, como um incêndio ou explosão. Segundo Maria Cecília Rodrigues, técnica da área de produtos do Procon de São Paulo - órgão de defesa do consumidor -, em qualquer circunstância o consumidor tem direito de ser indenizado por danos morais, físicos e patrimoniais. "As especificações de risco não eximem o fornecedor do ressarcimento aos prejuízos causados ao consumidor. Em qualquer situação ele é diretamente responsabilidade pelo acidente, tendo ou não agido de má fé", diz . O consumidor lesado deve reivindicar seus direitos O Procon orienta as pessoas que sofrerem acidentes de consumo a primeiramente procurar o fornecedor do produto. "Muitas empresas têm um serviço de atendimento ao cliente que é eficiente, especialmente quando o problema pode ser resolvido com a troca do produto", diz Maria Cecília. Problemas mais graves, envolvendo indenizações por danos físicos, morais ou financeiros, devem também ser comunicados ao fornecedor, mas terão de ser encaminhados à Justiça. Segundo a técnica do Procon, a entidade pode atuar apenas na esfera coletiva, pleiteando a reformulação do produto para que ele se adeqüe ao consumo. Por isso, registrar uma queixa no órgão também é muito importante e evita que outras pessoas continuem sendo prejudicadas.