Produtos maquiados ainda aguardam normas Os fabricantes de biscoitos e de papel higiênico e o governo não chegaram ontem a um acordo sobre a assinatura do termo de compromisso que definirá as regras para a comercialização dos produtos. Segundo o Ministério da Justiça, algumas empresas não enviaram os documentos necessários para o fechamento do termo. As reuniões prosseguem hoje. Alguns fabricantes de papel higiênico, que reduziram o rolo de 40 metros para 30 metros sem alterar o preço, já decidiram voltar atrás e retomar o tamanho original dos produtos. As empresas Santher e Klabin Kimberly se comprometeram a produzir os rolos de 40 metros com embalagem diferenciada para identificar melhor a mercadoria. As versões de 30 metros também vão continuar sendo fabricadas. Na quinta-feira, as empresas de biscoito chegaram a um acordo e decidiram padronizar em 200 gramas os pacotes do produto que compõem a cesta básica - dos tipos maria, cream cracker, maisena e água e sal. O compromisso foi firmado no Ministério da Justiça entre as indústrias, o governo e os órgãos de defesa do consumidor. As empresas que aderirem ao termo terão vantagens, ou seja, poderão ter a multa reduzida pela metade. "Se eles assinarem o documento que está em negociação, isso vai levar o governo a aplicar uma multa mais branda", admitiu na semana passada o ministro da Justiça, José Gregori. Quem persistir em alterar os produtos, sem antes comunicar os consumidores, poderá receber multa que varia de R$ 112 a R$ 3,190 milhões. Por enquanto, os processos administrativos abertos pelos Procons contra as empresas devem ser suspensos de 15 a 30 dias até que os setores se adequem às novas regras do acordo firmado com o governo. Mas apesar das justificativas apresentadas pelos fabricantes, o governo decidiu que irá multar as empresas que maquiaram as embalagens de seus produtos. Segundo Gregori, as explicações dadas pelo setor ao governo não serão suficientes para cancelar as punições previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).