Produtos vendidos via internet têm deflação de 1,97% Os preços dos produtos vendidos pela internet registraram deflação de 1,97% em novembro, segundo o e-flation, índice desenvolvido pelo Programa de Administração do Varejo (Provar), da Fundação Instituto de Administração (FIA), em parceria com a Consultoria Canal Varejo. O índice é inferior ao mês de outubro, quando foi registrada queda de 2,7%. Em relação aos resultados dos 12 últimos meses, segundo Claudio Felisoni, coordenador geral do Provar-FIA o índice contabiliza 14,53% de deflação. O e-flation registra a movimentação de preços de produtos vendidos na rede. De acordo com o levantamento da Fundação, a categoria que registrou maior queda foi Viagem e Turismo com 15,13%, demonstrando declínio consecutivo motivado pelas promoções de pacotes de viagens no final do ano. Na seqüência aparece Perfumaria, com 8,15%, e Telefonia (2,76%). Completam a lista as categorias Linha Branca e Livros, que apresentaram, respectivamente, deflação de 2,01% e 0,29%. O indicador apontou também inflação entre as categorias CDs e DVDs (2,77%), Brinquedos (2,61%) e Produtos para Casa, com 2,28%. As categorias Eletroeletrônicos e Informática foram as que apresentaram menor alta de preços, com 1,74% e 0,48%, respectivamente. Já na avaliação da cesta composta apenas por automóveis, o Provar-FIA registrou deflação de 3,83%. O e-flation baseia-se em uma pesquisa realizada pelo Provar sobre expectativas de consumo via internet. A pesquisa ainda avalia, dentro de cada categoria, quais as lojas virtuais mais procuradas, as quais serviram como fonte para a coleta de dados mensais. Os itens que compõem a cesta de cada uma das categorias são aqueles que, sendo os mais anunciados entre os sites mais procurados, compõem o que se denomina de "campeão de vendas".