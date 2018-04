Profetas do passado Em matéria de economia e política, devemos ficar atentos a perspectivas e tendências, mas sempre é prudente desconfiar das previsões. Por isso creio que é preciso acompanhar com ceticismo as centenas de previsões que continuam a percorrer o mundo e vêm transbordando na mídia desde o começo da crise financeira internacional, em outubro de 2008. No que toca ao Brasil, neste mesmo período, as previsões têm sido contraditórias e mesmo afobadas. Noto com espanto a rapidez com que os "previsionistas" se tornam profetas do passado. Tome-se, por exemplo, os números voltados para o desempenho da balança comercial do País. Os pessimistas previram uma queda em torno de 30%. Os otimistas ficaram em 20%. E eis que, no mês de abril deste ano, o saldo comercial foi da ordem de US$ 3,7 bilhões, maior resultado mensal desde maio de 2008. As exportações aumentaram 14,8%, em relação ao mês anterior, e caíram apenas 8%, em relação ao mesmo período do ano passado. No setor comercial, as previsões de queda eram particularmente sombrias. Entretanto, bastou a redução do IPI - uma simples e oportuna medida do governo - para que as vendas de veículos e de produtos eletrodomésticos da chamada linha branca apresentassem um aumento significativo, alcançando índices semelhantes aos de abril de 2008. Na área externa, quem apostou no aumento do intercâmbio comercial entre o Brasil e os EUA, em razão da eleição de Barack Obama, errou o prumo. Hoje, o principal parceiro comercial do Brasil é a China, um dado novo que ninguém teve a capacidade ou se aventurou a prever, já que nos últimos 40 ou 50 anos essa posição era ocupada pelos EUA. Tem razão o presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, quando enfatiza que não há motivo para que o País fique apegado às previsões pessimistas, porque elas são oriundas de organismos internacionais e, portanto, sendo de âmbito mundial, estão mais focadas nos países que originaram a crise atual, circunstância que não necessariamente se estende ao Brasil. Vejam as emblemáticas avaliações e projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI). A instituição previu para 2009 uma variação negativa do PIB em países ricos como a Alemanha, os EUA, o Japão e a Inglaterra e também em nações em desenvolvimento, como o México, que teria um decréscimo de 3,7%. Para o Brasil o FMI projetou uma queda de 1,3% do PIB, número que a cada dia se apresenta com reduzidas possibilidades de acerto. Pelo andar da carruagem, o Brasil decerto não alcançará o patamar que almejava, mas é bem possível que o resultado não venha a ser negativo, tal como previsto. No que diz respeito à inflação, ocorreram assustadoras previsões de aumento, mas tudo indica que o fim do ano registrará uma faixa em torno de 4,5%, ou seja, a meta estipulada pelo BC antes ainda da crise financeira internacional. Para surpresa geral, o Índice Geral de Preços recuou, concorrendo para diminuir o reajuste dos aluguéis. Na Copa do Mundo dos juros, o Brasil sofreu uma agradável derrota, passando do primeiro para o terceiro lugar, com a taxa Selic atingindo o patamar civilizado de um dígito. Desde janeiro, todas as previsões referentes aos juros estimavam uma média de 13,50% a 13,75% para o final de 2009. Ou seja, ninguém acertou. E, ao contrário do que estabeleciam as previsões pessimistas, o País passou a receber um novo e substancial fluxo de dólares do exterior, razão pela qual a Bolsa está se recuperando com uma velocidade muito maior do que se imaginava. Houve, inclusive, quem não esperasse recuperação de espécie alguma. No câmbio, as previsões têm sido as mais variadas, tanto para cima como para baixo, mas arriscar-se a antecipar desde já o valor que terá o real no final de dezembro de 2009 escapa ao mais elementar bom senso. Disso tudo, é inevitável concluir que é muito mais importante trabalhar e produzir aqui e agora do que analisar e cruzar estatísticas e números que, apesar das boas intenções, nem sempre são confiáveis. E uma das razões por que a crise financeira se alastrou reside precisamente na falta de confiança das pessoas, das empresas e das instituições. É preferível dedicar-se a um bom dever de casa no dia de hoje do que apegar-se a inconsistentes previsões para o futuro. A esse respeito, é preferível seguir o conselho de Einstein, que certa vez disse: "Nunca penso no futuro, ele chega rápido demais." *Abram Szajman é presidente da Federação e do Centro do Comércio do Estado de São Paulo e dos Conselhos Regionais do Sesc e do Senac Excepcionalmente, Rogério F. L. Werneck não escreve hoje.