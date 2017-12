Profissional preparado socorre astronauta

O profissional está no espaço e pede socorro à base quando vê um cometa vindo na sua direção. O filme mostra três jovens despreparados, cantando uma música e sem orientações confiáveis para lhe passar. Outro agente tranquiliza o astronauta com informações precisas sobre a trajetória do cometa, que não colidirá com a sua nave espacial.

“Queríamos fazer algo diferente das campanhas tradicionais das universidades. A nossa intenção foi mostrar de forma criativa que um profissional despreparado só enrola enquanto quem se prepara vai além do óbvio”, disse Chico Lucas, redator da Agência Tudo, responsável pela campanha.

Todas as cenas foram gravadas em um dia só em um estúdio da produtora Sentimental Filme, em São Paulo. A produtora teve de alterar o cenário para reproduzir no mesmo local tanto o ambiente de uma nave espacial em órbita quanto de uma base de controle na Terra. Primeiramente, foi gravada a cena dos músicos cantando na base terrestre e depois as do astronauta no espaço. As cenas que mostram a comunicação entre eles por meio de uma tela na sala de controle foram colocadas juntas na pós-produção.

Além das campanhas na TV, a agência Tudo também preparou peças gráficas para divulgação em jornais, no mobiliário urbano e em painéis do metrô paulista. Esses anúncios foram inspirados nas “pérolas do Enem”, respostas absurdas que os alunos escrevem na prova quando não têm ideia de como resolver a questão.