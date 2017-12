Profissões: como avaliar a faculdade A escolha da universidade é muito importante para o futuro profissional do estudante. Ao optar por uma faculdade, deve-se levar em consideração a qualidade de ensino e a aceitação da mesma no mercado de trabalho. Numa época em que obter o diploma superior ficou mais fácil por causa da grande oferta de institutos de ensino, o estudante precisa analisar a grade curricular, as instalações e os professores antes de matricular-se. "Sem dúvida, o nome da faculdade é importante no processo de seleção do profissional. Isso porque o vestibular já é um crivo que separa os mais aptos. Alunos de universidades como a USP e a Unicamp têm um carimbo de qualidade por terem vencido numa prova com grande concorrência", diz Thomas A. Case, presidente do Grupo Catho. "Isso não quer dizer que outras faculdades não tenham bons profissionais, apenas que a probabilidade de encontrá-los nas melhores faculdades é muito maior". Provão Um critério que pode ser usado na avaliação da qualidade de um curso é a sua nota no Exame Nacional de Cursos (conhecido como Provão), realizado pelo Ministério da Educação (MEC). A prova é feita anualmente pelos formandos de cada curso, que respondem a questões consideradas essenciais para a atuação dos mesmos no mercado de trabalho. Instituído em 1995, o Provão começou a ser aplicado em 1996 nos cursos de graduação de Administração, Direito e Engenharia Civil. A cada ano, a Secretaria de Educação Superior (SESu) inclui novas carreiras no processo avaliativo. Os resultados da avaliação realizada nesse ano serão divulgados em novembro. "O objetivo do MEC não é fazer um ranking para mostrar as melhores faculdades do País. Queremos avaliar a qualidade de ensino", afirma Elenise Brant, assessora de imprensa da SESu. Além do Provão, a SESu é responsável pela Avaliação das Condições de Oferta de Cursos de Graduação, que visita os cursos de graduação submetidos ao Exame Nacional de Cursos e verifica qualificação do corpo docente, organização didático-pedagógica e instalações (gerais, laboratórios, equipamentos e bibliotecas). Alvo de críticas de educadores e estudantes, a avaliação feita pelo MEC ainda está engatinhando. Por causa da pequena abrangência da prova e das visitas monitoradas, as notas ainda não podem ser consideradas única fonte para a determinação da qualidade de ensino de uma universidade. Pesam na avaliação os boicotes organizados por estudantes de algumas instituições, que as levaram a ter notas muito baixas, incompatíveis com a realidade. Além disso, o Provão usa o critério de classificação por meio da curva de Gauss, que compara o desempenho das universidades e concede nota A às primeiras melhores (que podem ser apenas as menos ruins). É por isso que, em muitos casos, a tradição da faculdade ainda tem contado pontos. Vestibular é melhor indicador que o Provão "Tradicionalmente, as faculdades de 1ª linha são aquelas que apresentam um vestibular mais concorrido e difícil, o que já indica uma seleção prévia. Mas é importante notar que ter sido o primeiro no vestibular ou no Provão não garante que o estudante venha a ser um excelente profissional, apenas que ele possui boa formação, é estudioso e possívelmente bom tecnicamente", explica Denilson Santos, diretor-adjunto de Recursos Humanos do BankBoston. Santos explica que o que mais pesa no processo de seleção não é a formação, mas sim as competências que o profissional apresenta. "Como competência entendemos os aspectos comportamentais que mais agregam valor ao negócio e que determinam o sucesso da pessoa na organização", esclarece. A Gessy Lever, por exemplo, não tem preferência por escolas específicas. Seus processos de seleção são iniciados exclusivamente pela Internet para garantir igual oportunidade para profissionais de todo o País. "Nos últimos anos houve contratação de um número maior de estudantes provenientes de determinadas escolas, mas atribuímos esse mérito a essas escolas, que provavelmente oferecem aos seus alunos alto grau de excelência de ensino", informou a assessoria de imprensa da multinacional. Faculdades públicas lideram Provão Conheça os cursos de Administração, Direito, Engenharia civil e Medicina ministrados nas principais cidades brasileiras que obtiveram conceito A no Exame Nacional de Cursos em 1999: Instituição Categoria Capital Mensalidade (R$)* Curso: Administração FGV - Escola de Administração de Empresas de São Paulo Privada São Paulo 946 Escola de Administração Mauá Privada São Paulo 705 Escola de Governo de Minas Gerais Estadual Belo Horizonte - Escola Superior de Propaganda e Marketing Privada São Paulo 810 Faculdade de Administração da Fundação Armando Álvares Penteado Privada São Paulo 915 Faculdade de Economia e Finanças - Ibmec Privada Rio de Janeiro 1070 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Privada São Paulo 631 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Privada Rio de Janeiro 725 Universidade de São Paulo Estadual São Paulo - Universidade do Estado do Rio De Janeiro Estadual Rio de Janeiro - Universidade Federal de Minas Gerais Federal Belo Horizonte - Universidade Federal do Paraná Federal Curitiba - Universidade Federal do Rio de Janeiro Federal Rio de Janeiro - Curso: Direito Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais Privada Belo Horizonte 420 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Privada São Paulo 730 Pontifícia Universidade Católica do Paraná Privada Curitiba 392 Universidade de Brasília Federal Brasília - Universidade de São Paulo Estadual São Paulo - Universidade do Estado do Rio de Janeiro Estadual Rio de Janeiro - Universidade Federal de Minas Gerais Federal Belo Horizonte - Universidade Federal do Paraná Federal Curitiba - Universidade Federal do Rio Grande do Sul Federal Porto Alegre - Curso: Engenharia civil Instituição Categoria Capital Mensalidade (R$) Instituto Militar de Engenharia Federal Rio de Janeiro - Universidade de Brasília Federal Brasília - Universidade de São Paulo Estadual São Paulo - Universidade Federal do Rio de Janeiro Federal Rio de Janeiro - Instituto Tecnológico da Aeronáutica Federal S. J. dos Campos - Universidade Estadual de Campinas Estadual Campinas - Universidade de São Paulo Estadual São Carlos - Universidade Federal do Rio Grande do Sul Federal Porto Alegre - Curso: Medicina Instituição Categoria Capital Mensalidade (R$) Universidade de Brasília Federal Brasília - Universidade de São Paulo Estadual São Paulo - Universidade do Estado do Rio de Janeiro Estadual Rio de Janeiro - Universidade Federal de Minas Gerais Federal Belo Horizonte - Universidade Federal de São Paulo Federal São Paulo - Universidade Estadual de Campinas Estadual Campinas - Universidade Federal do Rio de Janeiro Federal Rio de Janeiro - * Valor pago mensalmente por um aluno do 1º ano matriculado em 2000.