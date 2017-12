Profissões: Internet ainda é atraente As carreiras ligadas á Internet continuam em alta, segundo consultores e especialista do setor de recursos humanos. A demanda por vagas neste mercado ainda é grande, apesar das dificuldades de algumas empresas. De analistas de suportes a criadores de conteúdo e de programadores a diretores comerciais, a Internet absorve uma grande quantidade de profissionais. As empresas estão à procura de centenas de profissionais, nas mais diversas especialidades. Os salários são um grande atrativo, pois superam os pagos na maioria dos outros segmentos do mercado. Segundo a coordenadora de recrutamento e seleção da Manager Assessoria em Recursos Humanos, Neli Barbosa, boas oportunidades para atividades de Internet ainda estão a espera de profissionais qualificados. "As empresas possuem diversas vagas e opções. Estudantes e profissionais de informática devem buscar a melhor oportunidade", avalia. Existem mais de 50 especializações profissionais relacionadas à Internet. No começo da década, os profissionais da rede mundial de computadores se resumiam a um designer, um programador, um redator e operadores de rede. Atualmente, novas funções foram criadas como, por exemplo, analista de tráfego em site, webdesigner, gerente de e-commerce, analista de tecnologia da informação, gerente de loja virtual etc. Salário médio inicial pode chegar a R$ 12 mil Mas para conseguir uma boa vaga, o profissional deve escolher uma boa vaga. Para a sócia-diretora da Parceria Assistência Empresarial SC Ltda., Claudete Takahashi, as empresas voltadas para Internet que têm mais chance de êxito são aquelas que recebem grandes investimentos para financiar boas idéias. O gerente de comunicação do Grupo Catho, empresa de recolocação profissional, Joaquim Botelho, explica que o mercado está atraindo estudantes e profissionais do ramo de informática pelos bons salários e pelo potencial de evolução da Internet. "O investimento em novas idéias continua e este mercado ainda tem muito a ser explorado", avalia. Segundo Joaquim Botelho, o salário médio inicial dos profissionais de Internet varia, atualmente, entre R$ 1.200 e R$ 12 mil. "Os salários atrativos têm seu preço. Estes profissionais devem estar se atualizando periodicamente e chegam a trabalhar de 12 a 15 horas por dia", explica. Veja abaixo uma lista de salários iniciais para profissionais de Internet, segundo pesquisa pelo Grupo Catho. Cargo Salário inicial (em média) Analista de Tecnologia da Informação (TI) R$ 2.790,00 Analista de Tráfego em site R$ 3.000,00 Arte Finalista Web R$ 1.600,00 Administrador de Banco de Dados R$ 3.870,00 Diretor de e-bussines R$ 10.900,00 Diretor de TI R$ 12.000,00 Gerente de e-commerce R$ 6.300,00 Gerente de Loja Virtual R$ 2.800,00 Vendedor de Banner R$ 2.080,00 Webdesigner R$ 1.270,00 Programador R$ 2.100,00 Fonte: Grupo Catho Leia mais no link abaixo sobre as perspectivas profissionais no mercado financeiro e um levantamento das profissões mais valorizadas.