Profissões: Internet é mais promissora A área de tecnologia, que teve um enorme crescimento nos últimos anos, continua em alta. De analistas de suportes a criadores de conteúdo e de programadores a diretores comerciais, a Internet está absorvendo uma grande quantidade de profissionais - ainda que muitas empresas estejam indo à falência. Para a sócia-diretora da Parceria Assistência Empresarial SC Ltda. Claudete Takahashi, as empresas voltadas para Internet que têm mais chance de êxito são aquelas que recebem grandes investimentos para financiar boas idéias. "Como o mercado é novo, as oportunidades são promissoras, mas arriscadas. Só agora as carreiras relacionadas a ele estão começando a se definir", ressalta. As empresas estão à procura de centenas de profissionais, nas mais diversas especialidades. E o que é melhor, os salários de grande parte dos profissionais da informática superam a faixa de maioria dos outros segmentos do mercado. Só no ramo da Internet existem cerca de 54 especializações profissionais. As empresas ponto com estão oferecendo novas oportunidades diariamente. As áreas são diversas, assim como os cursos oferecidos. No começo da década, os profissionais da rede mundial de computadores se resumiam a um designer, um redator e operadores de rede. Atualmente, as novas funções nascem diariamente como, por exemplo, animação, webmaster, webdesigner, multimídia, HTML, operador de Java Script etc. A diretora de recursos humanos da Red Hunter Consultoria, Anna Clara Müller, disse que, além de promissoras, as empresas de Internet estão atraindo os estudante pelos bons salários. "A média salarial de um iniciante varia entre R$ 1.500,00 e R$ 5.000,00", declarou Anna. Porém, os bons salários iniciais têm seu preço. "Nas empresas de informática e Internet os profissionais chegam trabalhar de 12 a 15 horas por dia", afirma a diretora. Segundo pesquisa do site RH Info Carreira (veja no link abaixo), consultoria de recursos humanos em informática, as profissões ligadas a desenvolvimento de sites da Internet lideram o ranking dos setores em alta no mercado de trabalho. As profissões com melhor qualificação foram webprogrammer, webdesigner e especialistas em desenvolvimento de servidor. O salário inicial de webprogrammer, segundo pesquisa salarial do site, é de R$ 1.075,00 e o de webdesigner é de R$ 1.227,00. Veja a seguir, mais matérias a respeito do planejamento da carreira profissional.