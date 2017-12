Profissões: site orienta carreira Uma dica para o jovem que quer planejar sua carreira é acessar o site www.conquistador.com.br, lançado por iniciativa da SSJ Seminários, uma das maiores empresas de treinamento para universitários e jovens profissionais do Brasil. A empresa já prestou serviços a cerca de 70.000 alunos em mais de 20 grandes cidades brasileiras, tem um banco de mais de 400 executivos que ajudam a prestar informações e parceria com as 200 grandes empresas brasileiras que mais contratam jovens profissionais. Dirigido ao público dos 18 aos 30 anos, o Conquistador é fruto das experiências de 7 anos da SSJ e do colunista de revistas especializadas em mercado de trabalho Max Geringher. O site traz, entre outros serviços, dicas de carreiras por especialistas a partir de atendimentos online. Para se consultar com um treinador ou coaching, que fará o acompanhamento de todas as etapas da carreira do cliente, é necessário desembolsar R$ 19,00 por mês. Se o Internauta preferir, há consultores pessoais que fazem serviços específicos, como elaboração de currículo (R$ 49,00) e simulação de entrevista (R$ 36,00). Além destes atendimentos, há um banco de currículos de jovens profissionais e chat com executivos das mais importantes empresas nacionais e multinacionais