Profundidade da crise surpreende e especialistas discutem saídas

O economista Regis Bonelli está espantado com o pessimismo que tomou conta do País e alimenta uma recessão como poucas vezes se viu na história. “A gente está caindo, deslizando: 2015 é fundo do poço”, diz. Duas tábuas de salvação para este momento – o aumento das exportações e os investimentos em infraestrutura, por meio de concessões – estão patinando e podem não vingar. O pior é que o cenário futuro é de mais desalento: “Ninguém está imaginando que a gente vai crescer muito até 2018. Vai ser um quadriênio de crescimento muito lento”, diz. A seguir, os principais trechos da entrevista.

Qual é o seu cenário para a economia neste e nos próximos anos?

Trabalho com economia há mais de 40 anos e não me lembro de ver um período tão pessimista, tão deprimente. Em 2009, a gente viveu um momento difícil, mas ficou muito claro que a economia reagiria. Agora, não. A gente está caindo, deslizando há vários trimestres. Está meio claro que, no curto prazo, a gente vai ter que amargar um período recessivo, com o nível de atividade muito reprimido: 2015 é o fundo do poço. A nossa previsão para o PIB deste ano é uma queda de 1,8%. Alguns economistas dizem que queda será de 2%, mas de 2% para 1,8% é a mesma coisa.

E para 2016?

Aqui no Ibre chegamos a um certo consenso de que teremos de continuar ajustando a demanda para 2016. Nossas perspectivas para o próximo ano não têm melhorado – muito pelo contrário. Imaginávamos que o último trimestre deste ano já apresentaria alguma recuperação. É um cenário possível, mas não é um cenário totalmente garantido. Se tivermos um último trimestre bom – o segundo e terceiro trimestres estão perdidos –, é possível que a gente tenha uma recuperação que saia de uma base muito baixa. Agora, todos os nossos indicadores acumulados em quatro trimestres, todos mesmo, vêm mostrando o fundo do poço no último trimestre deste ano. A nossa estimativa para o PIB do ano que vem é de 0,5%, se tivermos alguma recuperação no último trimestre deste ano.

Por que está piorando?

Por várias coisas. Por um lado, a demanda externa está demorando para reagir. A recessão, de um lado, está produzindo contração das importações mais alta do que a gente imaginava e, por outro lado, as exportações não estão se recuperando muito. Outra coisa é a inflação corretiva, a inflação que vem da correção dos preços administrados. O preços estavam defasados e agora estão corroendo a renda das famílias. É uma corrosão que, certamente, vai levar a uma contração do consumo das famílias neste ano e, possivelmente, no próximo. Não esperamos recuperação do consumo das famílias. Da parte do governo, o consumo vai ficar como está e o investimento vai cair.

O que poderia melhorar esse cenário?

Duas coisas que fariam a diferença ainda estão pouco claras. Uma delas é a possível reação das exportações. As exportações poderiam voltar, ainda neste ano, a dar algum dinamismo à economia. Temos tido muita discussão aqui dentro sobre isso. Temos alguns episódios de empresas e setores que, com a estabilização do real, estão tendo um efeito sobre as vendas no exterior. Mas a reação pode não ser muito forte, porque o mundo está indo mal. A China está desacelerando. Não está claro se a Índia vai tomar o lugar da China como motor da economia mundial. O que imaginávamos ser uma esperança para a economia há, digamos, três meses atrás, também parece que não vai se concretizar: os investimentos em infraestrutura com as concessões. A gente imagina que o investimento vai cair novamente. No ano passado, tivemos uma queda de 4,4% no investimento. Não há sinal de que este processo vai mudar, uma vez que a capacidade ociosa vem aumentando. Dificilmente as empresas vão investir. Então, eu estou um pouco negativo no curto prazo. Certamente, todo mundo está.

O ajuste fiscal faz diferença?

Também estou muito pessimista, para ser franco, com o quadro fiscal. Acho que este ajuste fiscal está difícil de ser feito. Evitar a perda do grau de investimento, que vários analistas já dão como certa, é uma forma de mostrar para o mercado nacional e internacional que a gente é capaz de controlar o nosso endividamento. A batalha que o Ministério da Fazenda está travando é muito dura e não está claro se vai ser vencida.

A meta de superávit primário é viável?

Essa de 1,1%? De jeito nenhum. Acho que o ministro Joaquim (Levy) está correto de não alterar a meta por enquanto e batalhar o máximo possível para fazer o maior superávit primário possível. A gente até está conseguindo controlar o gasto do governo central, estaduais e municipais. Mas o controle pode ser feito por um período, não para sempre. O problema é que a receita está despencando. Há menos de receitas não recorrentes (que são eventuais, como a de privatizações). Sem receitas não recorrentes substanciais, a gente não vai conseguir chegar nesse número de 1,1% do PIB neste ano.

Passada a fase de ajuste, que parece ser mais longa do que se tinha esperado, dá para imaginar que o País voltará a crescer ou vamos continuar derrapando no baixo crescimento?

Eu acho que, a médio prazo, se voltarmos a crescer, vai ser muito lentamente. Eu não estou vendo grandes possibilidades de mudança. Os indicadores de confiança de empresas, indústria, comércio, serviços e consumidores estão em níveis muito mais baixos do que a gente jamais viu nos últimos dez anos. Isso pode até virar, mas não tem nenhum motivo objetivo para imaginar uma virada na confiança neste momento. Então, a menos que ocorra uma desvalorização substancial da taxa de câmbio, e que o ajuste seja muito bem sucedido – não só neste e no próximo ano, mas também em 2017 ou 2018 – a gente vai continuar andando um pouco de lado. Ninguém está imaginando que a gente vai crescer muito até 2018. Vai ser um quadriênio de crescimento muito lento.

Por que a confiança caiu tão rápido?

Pode não parecer o momento ideal para dizer isso, mas assim como o otimismo gera o otimismo, o pessimismo faz a mesma coisa. Medir a confiança do consumidor é muito subjetivo. A perspectiva de emprego faz muita diferença. O consumidor percebe que as oportunidades estão mais difíceis, que tem mais emprego informal. Os novos contratos de emprego estão sendo assinados com salários que não repõem a inflação passada. Isso tudo deixa o consumidor mais cauteloso e ele, se pode, retrai os gastos. Isso é algo que muda algum dia, a gente não sabe quando, mas no curto prazo se traduz em um pessimismo muito grande. Para as empresas é a mesma coisa. Áreas importantes estão com capacidade ociosa. A parte ligada ao petróleo, por razões distintas, está atravessando dificuldades. A construção civil investiu excessivamente – não gosto de falar em bolha imobiliária, mas investiu excessivamente. A gente sabe que no Rio de Janeiro e em São Paulo os preços dos imóveis aumentaram enormemente até 2013. Existe um estoque grande de construções não vendidas. Os preços estão desabando. Isso só gera pessimismo. Ontem saiu o resultado da pesquisa nacional do comércio. Deu uma queda muito grande, muito maior do que a esperada. Nosso indicador aqui apontava queda de 0,1%, veio queda de 0,9%. No acumulado de 12 meses, está caindo mais do que 5%. É uma coisa que a gente não vê há muito tempo. Ou seja, a gente tenta projetar para o futuro o que está acontecendo hoje. A virtude do analista é tentar imaginar quando isso pode virar.

E quando pode virar?

Depende de muitas forças exógenas ou de política econômica. As forças exógenas, eu acho, estão muito relacionadas com a economia internacional, com a retomada mais forte da economia dos Estados Unidos, que têm um efeito de contágio sobre a União Europeia. As indicações da China são muito contraditórias. Tem de tudo. Tem gente que acredita que a China está capotando e tem gente dizendo que é uma desaceleração gradual e controlada. O lado externo está muito hostil. Não é, certamente, o que explica nossa dificuldade, mas tem sido hostil nos últimos anos e não é favorável no curto prazo, mas em algum momento, melhora. A infraestrutura, no momento, está caminhando na direção contrária. O Estado e o governo, em seus diversos níveis, estão tendo que reduzir o investimento, inclusive em infraestrutura. A gente poderia acreditar – eu não acredito – que o governo vai dar uma virada ideológica e aceitar contratos de concessão com tarifas mais altas. Isso poderia atrair o instinto animal empresarial e puxar o setor, que está numa situação muito complicada. Se você tiver uma mudança no interior da política econômica, no interior do governo – na direção de permitir mais privado e menos público, mesmo que temporariamente – pode ser que haja um impulso para as concessões.

Qual é o peso da política nessa situação econômica em que vivemos?

Enorme. Eu não gosto de falar muito disso, mas todo o esforço da Fazenda e do Planejamento, que é tentar aprovar as medidas, está enfrentando uma dificuldade imensa. Pelo que a gente vê e lê, os ministros não conseguem convencer os parlamentares, eu acho que – para dar ênfase à sua pergunta – o político nunca foi tão importante como fator limitador do raio de ação do Poder Executivo. Isso não acontecia até o ano passado, quando o Executivo tinha muita liberdade. Para este ano, eu acho que está sendo muito penoso – realmente penoso. Todas as legislações que estão passando vão na direção contrária do ajuste fiscal. O grande problema é exatamente este: equacionar este embrulho fiscal. Mas como dar uma virada para uma situação mais positiva no longo prazo se não conseguimos fazer isso a curto prazo? Se a gente perder o grau de investimento, o que já não está fácil, vai ficar pior.

O sr. sempre diz que o crescimento no longo prazo depende da produtividade. O que poderia ser feito agora, pensando lá na frente?

A produtividade só voltará a crescer se diversas reformas forem adotadas – reforma do ambiente de negócio, reforma tributária. Mas é algo que não vejo no radar. O político brasileiro é muito impaciente. Tende a não fazer projetos de longo prazo. Tem outra coisa que a gente não pode deixar de lembrar: a produtividade é função do próprio crescimento. Assim como o crescimento é função da produtividade. Então, não tem aquela coisa de aumentar a produtividade e o crescimento vir depois. Eles vêm ao mesmo tempo. Um caminho é investir pesadamente em infraestrutura – não preciso repetir o óbvio. O Brasil tem um déficit enorme, crescente em infraestrutura. É um setor que se deteriora com o tempo. Ou seja, além de fazer obras novas, é preciso manter o funcionamento das antigas. Obviamente é uma chave. Mas até aí há obstáculos das mais variadas ordens, desde a questão ambiental – da qual se queixam os empresários – até questões de regulação. Alguém fez uma analogia muito apropriada há algumas semanas. Falaram que uma crise cambial é como um enfarte. Mata instantaneamente o paciente. A carência de infraestrutura é uma morte lenta por sufocamento.

QUEM É

Engenheiro pela Pontifícia Universidade Católica (RJ) e doutor em Economia pela Universidade da Califórnia, Berkeley, nos EUA, Regis Bonelli foi diretor de pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), diretor executivo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e atua como pesquisador no Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas