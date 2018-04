Programa de crédito de imóveis a servidores terá R$ 8 bi Cerca de R$ 8 bilhões serão disponibilizados ainda este ano, pelo Banco do Brasil (BB) e pela Caixa Econômica Federal, para o programa que vai financiar imóveis para servidores públicos federais. Deste total, R$ 4 bilhões serão da Caixa e outros R$ 4 bilhões do BB. Os financiamentos terão taxas que vão variar de 8,4% a 8,9% ao ano mais Taxa Referencial (TR) e terão fontes de captação (funding) nos recursos da poupança. Para essas operações com recursos da poupança, os financiamentos estão limitados a imóveis avaliados em até R$ 350 mil. Na parte do programa em que os recursos não são da poupança, a taxa de juros varia de 11% a 11,5% ao ano mais TR e os imóveis poderão ser de valor superior a R$ 350 mil. O ministro da Previdência, José Pimentel, disse que cerca de 1,3 milhão de servidores entre ativos e aposentados poderão ser de imediato beneficiados pela medida. O anúncio do programa foi feito hoje com a assinatura de convênio pelo ministro Pimentel e pelo ministro do Planejamento, Paulo Bernardo.