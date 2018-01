Programa de microcrédito do BNDES ainda não decolou O novo programa de microcrédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), lançado em junho do ano passado, não teve ainda nenhum projeto de financiamento aprovado. Nesta sexta-feira, em entrevista coletiva convocada para mais uma divulgação das normas do programa, a chefe do Departamento Econômico de Inclusão Social do banco, Lucimar Guarneri, informou que estão em análise apenas duas operações de financiamento que, somadas, atingem R$ 23 milhões. A executiva previu que o banco deve aprovar estas operações até o fim do primeiro semestre, mesma data em que programa completará um ano de lançamento. "O programa não está demorando a decolar. É um prazo normal", minimizou Lucimar. Ela explicou que os interessados devem preparar projeto com planejamento de dois anos da aplicação da demanda. Esta preparação, por parte das instituições, foi a responsável pelo grande período de tempo entre o lançamento do programa e a liberação do primeiro financiamento. A executiva disse que o BNDES já conversou com 60 instituições sobre o novo programa. Dez delas estão preparando o projeto de acordo com as exigências do banco. Três operações estariam ainda em fase de "enquadramento", que é uma espécie de avaliação inicial que o BNDES realiza para definir se ocorrerá a concessão do financiamento.