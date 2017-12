Programa de milhagem da Varig será honrado pela VarigLog O programa de milhagem Smiles da Varig será honrado pela ex-subsidiária de logística e transporte de cargas VarigLog - que arrematou a companhia aérea por US$ 500 milhões de reais, em leilão realizado nesta quinta-feira no Rio. O programa de milhagem possui 6 milhões de usuários e passagens a serem honradas no valor de R$ 70 milhões. A VarigLog também vai assumir o passivo de R$ 245 milhões referente a passagens que já foram vendidas, mas não foram usadas. Contudo, os trajetos onde essas milhas poderão ser usadas ainda é uma dúvida. Isso porque a nova empresa formada a partir da venda da Varig para a VarigLog terá 30 dias após a homologação da operação, que deve acontecer ainda hoje, para comprovar que tem condições de manter todas as suas linhas. Caso contrário os slots (horários e espaços para pouso e decolagem nos aeroportos) serão redistribuídos para outras companhias. Ou seja, ainda não se sabe quais serão as linhas mantidas pela nova empresa. O presidente da Agência Nacional de aviação Civil (Anac), Milton Zuanazzi, explicou que, nos últimos meses, a companhia aérea deixou de operar várias rotas, que foram atendidas por outras empresas em um plano de contingência preparado pela Anac. Disse ainda que a autorização do órgão para a nova companhia que será criada para incorporar os ativos da Varig dependerá do cumprimento dos pré-requisitos exigidos pela agência. Nova Varig Hoje a Varig conta apenas com 16 aviões em atividade e opera somente 20% dos vôos de sua malha original. São apenas 14 cidades no Brasil, o que fez a participação de mercado da empresa despencar para 4,9% na primeira quinzena de julho. A malha internacional, que já incluiu todos os continentes, hoje se resume a Frankfurt, Londres, Miami e Nova York. Com tão poucos vôos - e com a falta de dinheiro para oferecer de castanhas a bebidas -, até a Sala VIP no aeroporto de Guarulhos foi desativada. A VarigLog quer iniciar a primeira etapa de reestruturação da Varig com até 2 mil funcionários e 13 aviões, o que vai custar a demissão de cerca de 8 mil pessoas. Situação bem diferente do fim do ano passado, quando havia quase 12 mil empregados e em torno de 80 aviões. Em até 180 dias após a oficialização da compra, a VarigLog planeja ter até 80 aviões, o que indica a possibilidade de recontratação dos empregados que serão dispensados. O leilão Após meses de indefinições, a Variglog arrematou a Varig por US$ 500 milhões, em um leilão que apenas formalizou a proposta, uma vez que apenas esta companhia estava qualificada. O preço mínimo de US$ 24 milhões já foi cumprido pela empresa. Na verdade, US$ 20 milhões já haviam sido antecipados para que a companhia aérea continuasse operando até a data do leilão. A VarigLog também apresentou uma carta de fiança bancária de US$ 75 milhões. A proposta inclui ainda mais um aporte de US$ 485 milhões. Deste aporte, US$ 354 milhões serão destinados a investimentos na nova Varig e o restante para a Varig antiga reduzir débitos de credores. O total da proposta, portanto, é um pouco superior a US$ 500 milhões.