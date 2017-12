Programa de renovação de pomares em SP será lançado hoje O governo do Estado de São Paulo lança hoje o programa de financiamento da renovação de pomares citrícolas para pequenos e médios produtores. O projeto será apresentado na Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro, às 9 horas. Serão destinados inicialmente R$ 6 milhões para financiar produtores com renda anual de até R$ 185 mil e área máxima de 10 hectares. O governo vai dar carência de três anos para que o produtor inicie o pagamento do financiamento.