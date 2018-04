Programa Emergencial de Termeletricidade fracassa na estréia A primeira usina do Programa Emergencial de Termeletricidade, criado pelo governo para garantir o abastecimento em épocas de crise energética, fracassou logo no dia em que foi ligada. A Energipe, distribuidora de eletricidade de Sergipe, tentou usar hoje a usina emergencial instalada no município de Lagartos, onde dois transformadores haviam queimado, mas a tentativa não foi bem-sucedida e as 28 mil casas e lojas da cidade continuaram sem energia elétrica. Os técnicos informaram que a usina não conseguiu suportar sozinha a flutuação da carga de eletricidade. A cidade está sem fornecimento de energia desde as 23h de quarta-feira. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), foram feitas duas tentativas para que a usina entrasse em operação, mas como a térmica não foi concebida para gerar sozinha energia para toda a cidade, não suportou a oscilação da carga. De acordo com a assessoria do ONS, as 58 usinas do programa emergencial, incluindo a térmica Lagarto, foram concebidas para entrar em operação em um momento de crise de energia, portanto seriam preparadas com antecedência para operar em paralelo com o sistema. Essas usinas, segundo o ONS, funcionam como um seguro-apagão e não seguro blecaute. A queda no fornecimento de energia para a cidade exigiu o funcionamento isolado da usina, sem operar com o sistema, função para a qual o equipamento não estava preparado. Para restabelecer o fornecimento, para o qual são necessários 11 megawatts (MW), está sendo aguardado um novo transformador que deverá chegar ao local ainda nesta noite. A Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial (CBEE) havia informado que a UTE Lagarto tinha sido acionada às 15h18 desta tarde e permaneceria fornecendo energia até as 19h. O órgão não se pronunciou quando soube do insucesso.