Programa 'Entre Nós' entrevista o empresário Geraldo Rufino

SÃO PAULO - O programa 'Entre Nós', da TV Estadão, recebe nesta semana Geraldo Rufino, ex-catador de latinhas e fundador da JR Diesel, empresa de desmanche legal de caminhões que fatura R$ 50 milhões por ano. Ao colunista e apresentador Eduardo Moreira, Rufino afirmou que desde os 8 anos utiliza a mesma receita para conquistar seus objetivos: se dedicar e se apaixonar pelo que faz. E que, apesar de ter nascido em uma família pobre, ter perdido a mãe logo aos sete anos de idade e sido obrigado a trabalhar, nunca teve dificuldades porque nunca a "reconheceu". "O fantasma só existe quando você põe na cabeça que ele existe e começa a ter medo. Como eu tinha pouca instrução, não sabia interpretar o que era uma crise. Por isso nunca tive dificuldades em usar a crise positivamente".

Durante a conversa, Rufino também disse que um dos grandes segredos para se ter sucesso em qualquer atividades é se apaixonar por ela apenas depois de experimentá-la, e descobrir que é possível conseguir bons resultados com ela. "As pessoas, em geral, fazem ao contrário. Levanta de manhã, agradece a oportunidade de que o dia começou, e vai fazer o que você tem a oportunidade de produzir hoje. E com certeza você voltará no final do dia com algum resultado. De resultado em resultado, você vai perceber que a crise é positiva, e não é negativa", comentou.

Exemplo de superação e dedicação, Rufino, que empreendeu durante toda a sua vida, dá o recado para que outras pessoas se inspirem em sua história. "Eu sempre consegui, simplesmente saindo de casa de manhã e acreditando, produzindo 12 horas por dia. Mesmo dizendo que essa é a pior crise. Essa é mais uma crise. Se é possível pra mim, por que não é possível pro outro? A diferença é que ele precisa sair de manhã e produzir, acreditar nele que é bom, parar de pensar que só o outro que está do outro lado da fronteira serve".

O programa também vai ao ar na Rádio Estadão, que pode ser ouvida em FM 92,9 ou pelo site do Estadão.

'Entre Nós'. Empresário de finanças e autor do best seller Encantadores de Vidas, o colunista Eduardo Moreira teve a ideia de fazer o 'Entre Nós' em conversas informais com amigos do mesmo setor. O gestor afirma que seu principal desafio é fazer entrevistas com um viés diferente do jornalismo convencional.

Curto e interativo, a ideia do 'Entre Nós' é fazer com que todas as pessoas se identifiquem e busquem resultados melhores para as suas vidas. "Uma das principais motivações que eu tive é mostrar para as pessoas que por trás dos nomes mais ricos do País, existe uma pessoa como a gente, que tem seus medos, anseios, sonhos, já teve seus fracassos, suas frustrações, e também teve vários sucessos. Quando você humaniza essas pessoas, faz com que as outras achem que também podem chegar lá", disse Moreira.

