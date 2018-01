Programa FAT-Exportar terá R$ 1,25 bilhão neste ano O Programa FAT-Exportar, que faz parte do orçamento do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), terá neste ano R$ 1,25 bilhão, segundo a programação divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Do total, R$ 375 milhões serão destinados a micro e pequenas empresas com faturamento de até R$ 5 milhões. Outros R$ 875 milhões são para médias e grandes empresas, com faturamento acima de R$ 5 milhões. Segundo o Ministério, os recursos já estão no BNDES. O FAT-Exportar é destinado ao fomento das vendas externas e à geração de emprego e renda por meio do financiamento à exportação.