Programa incentivará projetos de petróleo e gás O presidente da República assinou decreto, publicado na edição de hoje do "Diário Oficial" da União, instituindo o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp). A finalidade do programa, segundo o decreto, é a de fomentar a participação da indústria nacional de bens e serviços, de forma competitiva e sustentável, na implantação de projetos de petróleo e gás no Brasil e no Exterior. O Prominp será coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, e sua gestão será compartilhada por um Comitê Diretivo e um Executivo e por comitês setoriais.