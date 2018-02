Programa para declaração do IR entra amanhã o programa da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física para 2002 referente aos rendimentos obtidos em 2001. Os formulários impressos, entretanto, só começam a ser distribuídos nas unidades da Receita Federal no final de março. A Receita informou que o prazo para entrega da declaração começa no dia 1º de março e termina em 30 de abril. De acordo com informações da Receita, também na sexta-feira estará disponível na Internet a declaração simplificada online, pela qual o contribuinte envia dados de sua declaração sem a necessidade de baixar o programa. Esta opção, entretanto, de acordo com esclarecimentos da Receita, só pode ser utilizada pelos contribuintes que tiveram no ano passado patrimônio inferior a R$ 20 mil. Os contribuintes enquadrados nesta categoria terão ainda a opção de fazer sua declaração pelo receitafone (0300 78 0300), também disponível a partir de sexta-feira.