Programa para financiar exportação terá R$ 2,4 bilhões O Programa de Financiamento às Exportações (Proex) contará apenas com R$ 196 milhões a mais em 2003 para aumentar uma parcela das exportações brasileiras. Os recursos previstos no Orçamento deste ano para as duas linhas ? a de financiamento direto e a de equalização ? somarão R$ 2,416 bilhões. O Banco do Brasil, gestor do programa, prepara mudanças nas decisões do governo anterior, como a retomada do acesso de grandes empresas ao Proex-financiamento e a criação de uma nova linha de pré-embarque, ou seja, para beneficiar a produção de bens destinados ao mercado externo. Segundo o gerente-executivo da diretoria de governo do Banco do Brasil, Rogério Lot, 97,5% do total de recursos previstos no orçamento para o Proex no ano passado, R$ 2,220 bilhões, foram desembolsados. Esses R$ 2,190 bilhões permitiram aumentar de US$ 5,5 bilhões as vendas de produtos e de serviços brasileiros ao exterior e cobriram 9,1% da pauta brasileira de exportação. Esse desempenho ficou aquém ao de 2001, quando a mesma cifra em reais permitiu US$ 8,2 bilhões, por conta das oscilações na taxa de câmbio ao longo do ano passado. Em 2002, apesar do desempenho razoável das exportações, a linha de financiamento do Proex beneficiou 1.075 operações ? 12% mais que em 2001 ? e 308 empresas ? 5% mais. Trata-se de um mecanismo que financia as vendas brasileiras com prazos de 60 dias a 10 anos, cuja taxa de juros é uma das mais baixas do mercado, a Libor (taxa do Reino Unido de cerca de 2,3% ao ano). O objetivo, segundo Lot, foi o de privilegiar os embarques realizados por pequenas e médias empresas, que responderam por 69% das operações de exportação que usaram essa linha ou por US$ 107 milhões. Já a linha de equalização de taxas de juros, que contou com R$ 1,140 bilhão em 2002, foi capaz de aumentar US$ 5,1 bilhões em exportações. Esse mecanismo é mais complexo e atende a operações de vendas de produtos com maior valor, geralmente fabricados por grandes corporações. Trata-se do reembolso ao importador da diferença entre a taxa de juros do financiamento que terá de pagar e a média aplicada no mercado brasileiro, sempre mais alta por causa do custo Brasil. Para este ano, a linha de financiamento contará com R$ 1,245 bilhão. A de equalização, com R$ 1,171 bilhão. Boa parte da reforma feita por pressão do ex-ministro do Desenvolvimento, Sérgio Amaral, será mudada. Em dezembro, a Câmara de Comércio Exterior (Camex) proibiu o acesso de grandes empresas à linha de financiamento, como meio de impedir escassez de recursos para as operações das pequenas e médias companhias. Segundo Lot, a iniciativa parte do pressuposto de que as operações de pequenas e médias empresas não serão suficientes para consumir os R$ 1,245 bilhão reservados para o Proex-financiamento neste ano. O ingresso de grandes empresas à linha não será automático. Cada caso será submetido a uma análise específica. ?Se o Proex-financiamento continuar reservado a pequenas e médias empresas, vai sobrar dinheiro. Não posso deixar dinheiro parado e negar o crédito a grandes empresas?, disse. Segundo ele, os recursos disponíveis para o Proex neste ano serão suficientes para atender às demandas das empresas brasileiras por financiamento para a produção dos bens destinados à exportação, ou seja, para a criação da nova linha para o pré-embarque.