Programa vai estimular turismo doméstico O ministro do Turismo, Walfrido dos Mares Guia, reúne-se hoje com representantes de agências de viagem, de companhias aéreas e operadores de turismo. O encontro ocorre às 10 horas no Hotel Renaissance em São Paulo. Em pauta, a apresentação do Vai Brasil, um programa do ministério que tem o objetivo de estimular o turismo doméstico, com pacotes a preços mais baratos e em condições semelhantes aos oferecidos pelo mercado durante a baixa temporada. Durante a reunião, será distribuída uma cartilha com explicações sobre o funcionamento do programa. O Vai Brasil deve ser lançado oficialmente para o setor turístico no fim de março.