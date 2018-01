Programação orçamentária está sendo calculada, diz Levy O secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, disse que não há nenhuma definição do governo sobre a programação orçamentária para 2004. ?Estamos calculando?, disse Levy. Segundo ele, a execução do Orçamento será feita de forma a garantir o cumprimento das metas fiscais do governo. Levy participou nesta manhã de reunião informal da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara do Deputados. Na reunião, que foi fechada, o secretário falou sobre a execução do Orçamento em 2003. Segundo o deputado Delfim Netto (PP-SP), na reunião, os deputados comentaram informações sobre a possibilidade de um contingenciamento de R$ 4 bilhões do Orçamento desse ano. O secretário do Tesouro, no entanto, informou Delfim Netto, não fez nenhum comentário sobre o assunto. Levy, de acordo com o deputado, comentou que o País já tem garantindo um crescimento de 2% a 3% do PIB esse ano como resultado da recuperação do ano passado, o chamado ?carry over?. O deputado comentou ainda que a expectativa do governo é de um crescimento maior de cerca de 3,5% do PIB.